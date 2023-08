Hessel Hoekstra wint Schröder Masterclass

Met een sterk deelnemersveld bij de Schröder Masterclass in Tubbergen was het vooraf vooral gissen naar de winnaar. Lokale favorieten als Gerco en Lars Schröder, Eric ten Cate en Tom Brinkman gingen de strijd aan met onder andere de winnares van vorig jaar: de Duitse Zoë Osterhoff, de Britse Jodie Hall McAteer en de Ier Matt Garrigan. Uiteindelijk bleek Hessel Hoekstra met Hot Lips de snelste van het achttien koppige deelnemersveld en ging met de hoofdprijs naar huis.

Na twee rondes bleef er een select gezelschap van elf deelnemers over voor de barrage. Dat iedereen met de winst naar huis wilde bleek wel toen de kortste lijnen werden gezocht en er uitzonderlijk hard werd gereden. Emma Spanko uit Tsjechië zette met Longines LB (v. Lordanos) als tweede starter in de barrage een tijd neer waar al haar concullega’s zich op stuk beten.

Lars Schröder doet knappe poging

De pas 17-jarige Lars Schröder uit Tubbergen deed een hele knappe poging, maar zag helaas een balk naar de grond gaan. Uiteindelijk bleek het venijn in de staart te zitten, want Hessel Hoekstra reed met zijn Hot Lips een weergaloze

snelle rit én bleef daarbij foutloos.

Vleugels

Dat de Schröder Masterclass leeft onder de Twentse bevolking bleek wel door het toegestroomde publiek. Met zo’n 5.000 bezoekers was er bijna geen plekje meer vrij rondom de hippische arena onder de rook van de Pancratiusbasiliek in Tubbergen. “Het was weer een fantastische editie met een prachtige winnaar,” vertelt organisator Jort de Wit. “In zo’n ambiance rijden geeft de ruiters maar ook de paarden vleugels, dat is prachtig om te zien.”

Top drie Schröder Masterclass op het podium. Foto: © Loes Wielheesen

Bron: Persbericht