Hippiade: Vier kampioenen gehuldigd op eerste springdag

De Hippiade is vandaag vervolgd met het springen en stond in het teken van de hoogste klassen voor paarden. Meer dan 150 combinaties reisden af naar Ermelo voor de strijd om de felbegeerde titels. In de klassen 1,20 m., 1,30 m., 1,35 m. en 1,40 m. zijn vier ruiters (drie dames en een heer) gekroond tot kersverse kampioen.