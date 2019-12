Hoofdvestiging Stoeterij HBC Stal overgenomen door Celebrity Stables BV

Op Facebook maakte HBC stal bekend dat de hoofdvestiging in het Friese Boijl overgenomen is door Ernesto Canseco Olvera en zijn vrouw.

Sinds eind 2017 huurde Canseco Olvera al een deel van de stoeterij. Na twee jaar samengewerkt te hebben is besloten dat deze vestiging inclusief woonhuizen en 7,5 hectare grond overgenomen zou worden. Ernesto blijft de springpaarden van HBC-stal vermarkten en zal de opleiding van de oudere paarden blijven verzorgen.

De HBC fok- en opfokpaarden zijn verhuisd naar de tweede locatie aan de Bekhofweg ook in Boijl. Na wat renovatie zal Martijn Vinke de leiding krijgen. De samenwerking met verschillende ruiters en amazones alsmede het bedrijf in Polen blijft ongewijzigd.

Bekijk hier het Facebook bericht:



Bron: HBC-stal

