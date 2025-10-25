Indoor Friesland: Super Finale voor pas vijftienjarige Amber Kiewiet

Op 10 mei vond in Harich op Outdoor Gaasterland de eerste selectiewedstrijd voor de Horses2fly-competitie plaats, en vandaag, vijf en een halve maand later, werd de Super Finale verreden op Indoor Friesland. De vijftienjarige Amber Kiewiet mag zich een jaar lang Horses2fly-kampioene 2025 noemen. Samen met haar negenjarige merrie Glow of Fire van ‘t Vhij (v. Latour VDM) zette ze de klok stil op 49,33 seconden.

Eline Korving Door

De tweede prijs ging naar Linde Bulthuis. Linde reed de vijfjarige merrie Pellaminka (v. Comthago VDL) over de finish in 51.49 seconden. Als derde mocht Sytze van Dellen zich opstellen. Sytze reed in deze rubriek de negenjarige merrie Latieza (v. Emir R) en zijn lieten 54.82 seconden noteren.

Plan aangepast

Kiewiet won afgelopen woensdag al de Horses2fly 1.10m finale. “Mijn paard geeft mij een vertrouwd gevoel, hij is mijn grootste vriend. Ik had dit niet helemaal verwacht, maar natuurlijk wel gehoopt. Ik had het plan van vijf naar zes binnendoor te gaan, maar van drie naar vier was toch beter besefte ik tijdens mijn rit. Dat had niemand nog gedaan en ik moest als laatste, dus toen dat lukte, wist ik dat het goed zat.”

Speciale band

“Ik blijf met dit paard in deze klasse uitkomen, omdat ik graag de kampioenschappen wil rijden. Voor een hoger niveau heb ik een ander paard. Bovendien heb ik met Glow of Fire een speciale band. Ik ben namelijk een poosje mijn vertrouwen kwijt geweest en dat heeft zij me weer teruggegeven.”

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland