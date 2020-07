Inschrijvingen NK Springen stromen binnen

Van 5 – 9 augustus is het Equestrian Centre de Peelbergen voor het eerst het toneel van het Nederlands Kampioenschap Springen voor de Senioren, Young Riders, Junioren en Children. De titelstrijd in Kronenberg komt dit jaar in plaats van het NK in Mierlo dat door de coronacrisis helaas niet door kon gaan. Het programma is inmiddels bekend en de inschrijvingen lopen storm.

Afgelopen vrijdag konden springruiters zich vanaf 18.00 uur inschrijven voor het NK. Een minuut later waren de eerste aanmeldingen gemaakt en deze blijven sindsdien binnenstromen. “Dat doet de organisatie zeker goed”, erkent de manager van de Peelbergen, Ken Ruysen. “We hebben een programma samengesteld, waarbij alle categorieën aan bod komen.”

Grote namen

Op de startlijsten verschijnen in ieder geval de namen van de man in vorm Maikel van der Vleuten, regerend kampioenen Leopold van Asten, KNHS Talententeamlid en regerend kampioen young riders Lars Kersten en de kampioene bij de children van 2019 Emma Bocken. Later volgt een overzicht met deelnemers.

Alle leeftijden



Net als in Mierlo staat er bij De Peelbergen ook een NK voor veteranen op het programma. Een strijd die altijd kan rekenen op een enthousiaste, zeer gemotiveerde groep deelnemers.

Voor de beste Nederlandse ponyruiters staan er in Limburg ook rubrieken op het programma. Voor deze groep wordt er ook een wedstrijdenreeks georganiseerd met een eindwinnaar. “We zijn op deze manier verzekerd van topsport door ruiters van alle leeftijden. Bij de pony’s en de children worden de winnaars op zaterdag gekroond. De junioren, young riders en Senioren beslechten de strijd op zondag.”

Livestream



Dit alles is voor de liefhebber live te volgen via ClipMyHorse. Ruysen vertelt daarover: “Vanwege de coronamaatregelen is het NK dit jaar helaas niet toegankelijk voor algemeen publiek. Gelukkig kan iedereen de verrichtingen volgen via de livestream. We kunnen slechts een beperkt aantal toeschouwers ontvangen, zoals de entourage van de ruiters en de sponsoren. Het NK krijgt hierdoor dit jaar een intiem karakter.”

Uitdaging



De organisatie is nog drukdoende met de terreininrichting in overeenstemming met alle regels van de veiligheidsregio. “We hebben alle vaste faciliteiten beschikbaar, maar voor een kampioenschap komt er in normale tijden al heel wat meer bij kijken en nu helemaal. We moeten de VIP-loge, de Kiss&cry, de persruimte en zoveel meer ‘coronaproof’ inrichten. Dat vormt een extra uitdaging, maar die gaan we graag aan om het NK dit jaar toch mogelijk te maken.

Klik voor het alle informatie over het NK Springen