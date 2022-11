Jasmin Seppälä en Britt Schaper winnen ook laatste GMB-competitie

Afgelopen zaterdag werd de laatste selectie van de GMB-competitie in Bathmen verreden. Bij de vierjarigen ging de winst opnieuw naar Jasmin Seppälä, dit keer in het zadel van Magic Mike Z (v. Magnum van ’t Heike). Ook Britt Schaper herhaalde haar overwinning bij de vijfjarigen met Bokito vd Woesteneinde (v. Brantzau). Bij de zes- en zevenjarigen was het Iris Hakvoort die met Gustafson Z (v. Guidam Sohn) met de hoogste eer mocht strijken.

Bij de vierjarigen rubriek bestond het volledige podium uit amazones. Jasmin Seppälä reed, net als in Luttenberg, opnieuw naar de overwinning. De amazone reed dit keer Magic Mike Z en kreeg 25,8 punten van de vakjury, bestaande uit Bjorn Egberink en Mas van Veenendaal. Op enige afstand eindigde Emilia Kerimaa met Catapult Z (v. Chacfly) op de tweede plaats met een punten totaal van 24,9. Derde werd Sally Hopkinson met Azure Z (v. Apardi) met 24,8 punten.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen was er weer een uitermate spannende barrage die gewonnen werd door Britt Schaper met Bokito van de Woesteneinde. Bokito stamt af van Brantzau x Dexter R en is door de familie Schaper zelf gefokt. Tweede, op bijna een econde werd Marcelle Hokse met Meloma HB (v. Impressive VDL). Meloma HB verloochent haar afstamming niet, ze is namelijk een halfzus van Faltic HB die met Ben Maher op het allerhoogste niveau succesvol is. Derde werd Ties Rotstegge met Muchacho (v. Grandorado TN) met een foutloze barrage in 38,69.

Zes- en zevenjarigen

Bij de zes- en zevenjarigen was het Iris Hakvoort die met de hoogste eer ging strijken. Met Gustafson Z legde ze de tweede fase foutloos af in 26,42 seconde. Noelle Kolkman had met Dikato van het Hoefsmidhof Z (v. Dominator Z) bijna twee seconden langer nodig in de tweede fase (0/28,03). Op de derde plek stond Luke Hill met Louay Fortuna (v. Cohinoor). Zij bleven ook foutloos en hadden een 2e fase tijd van 28,32.

Finales

De finales van de GMB Jongepaardencompetitie vinden dit jaar verspreid plaats over het internationale concours in Vragender. Op donderdag 24 november staan de vijfjarigen gepland. De rubriek begint rond 8 uur ’s avonds en de lijst met finalisten staat op www.jongepaardencompetitie.nl. De zes- en zevenjarigen komen aan de start op woensdag 30 november ook rond de klok van 8 uur ‘s avonds. De vierjarigen tenslotte komen op zaterdag 3 december om ongeveer 5 uur ’s middags aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht