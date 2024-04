Jos Lansink: ‘Na St. Gallen en Rotterdam vrij zeker van het team’

Jos Lansink kwam vandaag aan het woord in de podcast van ALLsportsradio. De bondscoach van de Nederlandse springruiters vertelt over zijn verwachtingen voor het NK Springen, maar ook over de route naar de Olympische Spelen in Parijs.

Het NK Springen is voor Jos Lansink een belangrijk observatiemoment richting de Spelen in Parijs, maar een aantal titelfavorieten ontbreken op de lijst. “Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders en Willem Greve hebben onlangs nog in Ocala gereden en zijn dus niet op het NK. Ze doen wel met hun andere paarden mee”, vertelt Lansink.

Titelfavorieten

Op de vraag wie zijn favorieten voor de titel zijn, antwoordt Lansink: “De deelnemers die op de longlist staan. Ook de ruiters die met hun tweede paard komen, zijn zeker gebrand op een goed resultaat. En ik hoop dat er nieuwe combinaties komen bovendrijven, in positieve zin.”

Beste vorm

Na het NK staan er nog een aantal belangrijke landenwedstrijden op het programma, zoals St. Gallen en Rotterdam. “Dat zijn de beste wedstrijden om ruiters en paarden naar een beter niveau te krijgen, dus die hebben we zeker nodig. In Parijs kunnen in principe maar vier ruiters rijden. We hebben gelukkig een aantal combinaties meer. De beste die in vorm zijn moeten natuurlijk naar Parijs.”

Gas terug nemen

Lansink hoopt ongeveer een maand voor Parijs de samenstelling van het team bekend te maken. “Ik probeer zo lang mogelijk te wachten, maar ook niet te lang, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.” Na St. Gallen en Rotterdam heeft Lansink wel al een aardig idee om welke combinaties dat gaat. “Zij zullen daarna gas terug moeten nemen en zorgen dat we met fitte en frisse paarden aan de start kunnen komen.”

Bron: Horses.nl/ALLsportsradio