Jos Verlooy: ‘Een medaille kan veel goedmaken dit jaar’

Vandaag begint het Belgisch kampioenschap voor senioren bij Zangersheide in Lanaken. Zaterdag kennen we de nieuwe Belgische kampioen. Regerend kampioen Jos Verlooy had vorige maand al een medaille kunnen winnen, ergens in de buurt van Tokio. Kan een medaille in Lanaken dat compenseren? Verlooy lacht: "En plots is het BK de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus ja, een podiumplaats kan veel goedmaken."

Jos Verlooy (23) was in augustus vorig jaar de jongste ruiter ooit die goud en brons won op het EK. Een maand later was hij ook de jongste ruiter die goud won op het BK. Met Varoune (v. Verdi), die hij opnieuw inzet om zijn titel te verdedigen. Toeval? “In de mate dat we dit jaar kunnen spreken over een planning, past het BK het best voor Varoune. Hij kreeg in de gegeven omstandigheden de beste voorbereiding.”

Rustig blijven

Wat betekent dat Verlooy ook de beste papieren heeft? “Vroeger zou ik gezegd hebben dat ik naar het BK ga om mijn titel te verlengen, maar op zulke domme uitspraken ga je me niet meer betrappen. Schrijf dat dus niet op”, zegt Verlooy lachend. “Ach, ik denk dat we allemaal al blij zijn dat we het BK kunnen rijden, zo hebben we dit jaar toch nog iets om naar uit te kijken. Een pronostiek is nu nog moeilijker, omdat iedereen een atypische voorbereiding kende. Ik wil meteen in de kopgroep zitten, een top 10 plaats zou comfortabel zijn. En dan is het zaak om rustig te blijven tot zaterdag de allerlaatste hindernis gesprongen is.”

Mentale uitdaging

Dat Verlooy vorig jaar in Zangersheide BK goud won, was eerder een bevestiging dan een verrassing. “Vorig jaar heeft me enorm veel vertrouwen gegeven. Er is een Jos voor en na het EK. Na het goud en brons op het EK, viel de druk om me te bewijzen helemaal weg. Een kampioenschap is bovenal een mentale uitdaging, een psychologisch spelletje en ik ben sinds vorig jaar rustig in mijn hoofd geworden. Varoune en ik zijn er fysisch en psychisch klaar voor”, besluit Verlooy met een knipoog.

Eindelijk goud voor Pieter Clemens?

Wanneer we Pieter Clemens bellen, stelt hij zelf de eerste vraag: “Je gaat me de uitspraak van mijn werkgever Jos Lansink van vorig jaar voor de voeten gooien zeker?” Inderdaad, Pieter Clemens is de uittredende vice kampioen en won de afgelopen vier BK’s drie medailles. Twee jaar geleden was hij goed voor brons, vorig jaar klom hij naar zilver. Volgend jaar komen we terug voor goud, lachte Jos Lansink toen. “Ik weet het en ontken het niet, ik start elk jaar aan het BK om kampioen te worden. Dat is nu niet anders. Ik won de voorbije vier jaar één bronzen en twee zilveren medailles. Het mag nu eens goud zijn, toch?”

Leermeester Jos Lansink

Dat Clemens zo vaak op het podium staat, heeft alles te maken met zijn leermeester Jos Lansink, die in zijn carrière kon pieken als de beste. “Mijn medailleoogst is effectief de verdienste van Jos Lansink. Enerzijds heeft hij goede paarden, anderzijds slaagt hij er in om de rust te bewaren. Met Jos werken we naar specifieke doelen en dat draait telkens goed uit. We proberen elk parcours, elke hindernis netjes af te werken zonder rekening te houden met een klassement. Ik heb de startlijst nog niet bekeken, ik kijk enkel naar mezelf”, aldus Clemens die Quintini (v. Quintender) inzet.

Drie keer Prouve

Verwacht Jos Verlooy en Pieter Celemens opnieuw op het podium, al maakt Prouve mathematisch het meeste kans op een medaille. Zij zijn namelijk met drie: vader Bert (50) en zijn zonen Simon (23) en Tim, met zijn 18 jaar de jongste deelnemer. “Dat we met ons drieën aan het BK kunnen deelnemen, is al een overwinning op zich”, glundert Bert. “Het is al een uniek gegeven dat we ons voor het BK hebben kunnen kwalificeren. Voor ons is het al geslaagd, ongeacht het resultaat. Dat één van ons op het podium zal springen, zou getuigen van grootspraak.”

Dirk Demeersman

Tim Prouve is de jongste, Dirk Demeersman is met zijn 56 lentes de oudste deelnemer aan het BK. Hij waagt zijn kans met Alessi Z (v. Adorado).

Bron: Persbericht