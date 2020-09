Jos Verlooy flikt het opnieuw en blijft aan de leiding in BK

Voor aanvang van het Belgisch kampioenschap hoopte titelverdediger Jos Verlooy te beginnen met een plek in de top 10. Maar het werd veel meer dan dat. Op de eerste dag pakte hij met Varoune (v. Verdi) de overwinning en vandaag in het tweede onderdeel waren ze opnieuw foutloos. Daarmee gaat het duo aan de leiding in het BK bij Zangersheide in Lanaken.