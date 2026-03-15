Josephine Rodenburg wint 1.10m/1.20m met pony Geena Lisa

De Restaurant Zusje Prijs voor ponyruiters in de klasse DE 1.10m/1.20m op The Dutch Masters is gewonnen door Josephine Rodenburg. In de barrage stuurde ze de twintigjarige Geena Lisa naar een zeer snelle tijd van 35.97 seconden en bleef daarmee de concurrentie ruim voor.

Savannah Pieters Door

Josephine en Geena Lisa vormen nog maar kort een combinatie, maar zijn al goed op elkaar ingespeeld. “Ze was vandaag echt lekker fris en het ging super goed”, vertelt de winnares na afloop. “Dit was pas onze vijfde wedstrijd samen, maar de afgelopen wedstrijden hebben we al heel goed gepresteerd. Op de regiokampioenschappen en het NK werden we twee keer reservekampioen. Dan weet je wat je kunt en hoop je dat hier ook te laten zien.”

Bijzondere ervaring

Voor de veertienjarige amazone was het rijden in de imposante hoofdpiste van The Dutch Masters een bijzondere ervaring. “Het is echt super vet om hier te mogen rijden. De arena is zo groot en er zit zoveel publiek. En dan hier ook nog winnen, dat maakt het natuurlijk helemaal geweldig.”

Top drie

Lisa van de Berg eindigde met de veertienjarige Quintessene als tweede, op ruim twee seconden van de winnende tijd. Esmee Huijgen completeerde het podium met Subliem’s Pilot.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/The Dutch Masters