Jumping Amsterdam: Eva Kaptein wint nationale 1,20m: ‘Vorige week ben ik er weer opgestapt’

Eva Kaptein heeft met de veertienjarige BWP'er Kizzi van het Molenhof (v. Catoki) de Steelheid Stables Prijs op Jumping Amsterdam gewonnen. In de barrage van de nationale rubriek over 1,20m gaf ze alle concurrenten het nakijken door foutloos de finishen in een razendsnelle tijd van 28,85 seconden.

Okki Jaspers nam met Jumbo Last Chance (v. Numero Uno) de tweede plaats in beslag. De combinatie bleef van het hout af en passeerde de eindstreep in 30,87 seconden. Kelly Jonker werd derde met de achtjarige Lot’s of Luck ECS (v. Toulon). Het paar bleef foutloos in 30,89.

Snel paard

‘’Het ging heel erg goed. Ik had al een paar maanden niet meer op Kizzi gezeten, omdat ik op stage was’’, vertelt Kaptein. ‘’Het is het paard van mijn tante Anne van Vulpen. Zij heeft hem doorgetraind. Vorige week ben ik er weer opgestapt. In de barrage heb ik alleen maar naar voren gereden tot aan de finish en dit resulteerde in de overwinning. Van nature is het een heel snel paard, die heel goed weet hoe het spelletje werkt. Ik hoef alleen maar mee te rijden en dan maakt hij het af.’’

Eerste keer op Jumping Amsterdam

‘’Ik vind het heel leuk om op Jumping Amsterdam te rijden. Het is een hele mooie ring, waar je lekker kan tijden. Super tof! Het was de eerste keer voor mij op Jumping Amsterdam. Ik had me al wel twee keer eerder geplaatst, maar dat ging niet door in verband met corona”, aldus de amazone.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Jumping Amsterdam