Jumping Amsterdam: Nationale 1,30m-rubriek prooi voor José Woldring-Walker: ‘Charleyna is echt een Ferrari’

José Woldring-Walker heeft met de Harley VDL-dochter Charleyna VI VI de Stal Bosgoed Prijs op Jumping Amsterdam gewonnen. De amazone was in de barrage van de nationale 1,30m-rubriek een klasse apart. Met een foutloze ronde in 34,02 seconden verwees ze Tessa Delger met Melodie V (v. Aganix du Seigneur) naar de tweede plaats.

José Woldring-Walker, echtgenote van de Canadese internationale springruiter Brian Walker en oprichter en CEO van pr-bureau The Media Nanny, was de laatste starter in de barrage en zette alles op alles om de overwinning de pakken. “Ik ben super blij” aldus de enthousiaste amazone. “Deze overwinning is echt fantastisch en mijn paard sprong geweldig. Ik vond het fijn om als laatste te starten, want dan weet je wat de andere combinaties hebben gedaan. Daar heb ik wel mijn voordeel uit gehaald. Ik heb degene die voor mij reden gezien. Op het scorebord kon ik de standen bekijken. Ik wist dat ik zo snel moest rijden als ik kon, maar dat ik niet hele gekke dingen hoefde te doen om te winnen. Mijn paard heeft een grote galopsprong, dus dan ben je wel sneller bij de hindernissen.”

Ferrari

Woldring-Walker rijdt Charleyna nu zes maanden. “We hebben elkaar eerst thuis leren kennen. Ik heb drie wedstrijden met haar gereden. Begin dit jaar heb ik haar voor het eerst internationaal gestart op IICH Groningen. Dat ging goed en dan heb je gelijk vertrouwen in elkaar. Dit is echt te gek. Ze is een heel bijzonder paard. Ze is makkelijk te rijden. Ze heeft wel veel bloed en is altijd voorwaarts. Ze is echt een Ferrari. Ik heb een hele goede klik met haar, ook op stal. Dit soort paarden rijd je niet altijd. Ik hoop dat ik nog lang een combinatie met haar mag vormen.”

Leukste wedstrijd van het jaar

De amazone reed al vaker op Jumping Amsterdam. “Vanmorgen startte ik ook een paard in het 1.35m, dus toen kon ik even inkomen. Mijn paarden zijn het niet gewend om in deze entourage te rijden. Ik woon hier om de hoek, dus ik hoefde niet zo vroeg op. Het is voor mij de leukste wedstrijd van het jaar. Ik kan al mijn vrienden en familie uitnodigen.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Jumping Amsterdam