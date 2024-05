Jumping Haaksbergen: springsport door en voor echte liefhebbers

Springsport mogelijk maken onder ideale omstandigheden, dat is wat Jumping Haaksbergen (30 mei t/m 2 juni) zich ten doel stelt. Met een aantrekkelijk programma voor elk niveau, van 80 cm tot aan de Grote Prijs op 1.45 m-hoogte. “Wij organiseren dit evenement als echte liefhebbers van de springsport en willen dat publiek en deelnemers mooie dagen beleven.”

Aan het woord is Bart Belshof, bestuurslid van de Sterruiters en één van de drijvende krachten achter het ambitieuze evenement Jumping Haaksbergen. “Wij organiseren dit als team van vrijwilligers voor alle liefhebbers van de springsport, van laag tot hoog. Maar omdat er een gebrek aan startmogelijkheden is voor ruiters op 1.40m – 1.50 m-niveau, hebben we speciaal voor hun een 1.40 m op vrijdag en een 1.45 m-Grote Prijs op zaterdag geprogrammeerd. Met een parcoursbouwer die garant staat voor geweldige sport.”

Parcoursbouwer Marco de Jong

Belshof heeft het over Marco de Jong, die op CSI Eindhoven nog tekende voor de parcoursen samen met de topontwerper Rafael Suarez.

Startplaatsen beschikbaar

Voor de hogere rubrieken hebben zich al toppers aangemeld zoals Roelof en Kim Bril, Eric ten Cate en Remco Been, maar er zijn nog startplaatsen open.

Met de ruiters meedenken

“We hebben geprobeerd met de ruiters mee te denken”, vertelt Bart Belshof. “Zo kunnen ze paarden voor verschillende niveaus meenemen en hebben we niet alleen rubrieken direct op tijd of in 2 fasen, maar ook wedstrijden met een barrage achteraf. Zo blijft er balans in het programma.”

Roelof Bril en Wim Schröder

Dat programma begint donderdag 30 mei met een dag die helemaal in het teken staat van de jonge paarden en de fokkerij. Roelof Bril, zelf een topfokker, en Wim Schröder verzorgen de beoordeling op stijl en manier van springen en het bijbehorende commentaar. Dekstation De Watermolen biedt in deze rubrieken mooie prijzen aan aan de fokkers van de winnende paarden.

2000 euro voor de winnaar

Het sportieve hoogtepunt is de Grote Prijs op zaterdagmiddag 1 juni. Dan ligt 2000 euro klaar voor de winnaar. Op de slotdag van Jumping Haaksbergen is het enorme springterrein met all-weatherbodem aan de Onlandsweg in Haaksbergen het domein van de ponycombinaties en de ruiters die 80, 90 en 100 cm hoog genoeg vinden.

Opgeven kan nog

Opgave is nog steeds mogelijk via mijnKNHS of via mail op [email protected]

Bron: Persbericht