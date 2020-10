Jumping Indoor Maastricht gaat virtueel

In augustus moest de organisatie van Jumping Indoor Maastricht besluiten om het evenement te annuleren in verband met de grote onzekerheid omtrent de ontwikkelingen van het Covid-19 virus. Een verstandig besluit blijkt nu.

De organisatie wil echter het evenement niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft een aantal creatieve en leuke activiteiten op de planning staan van 5 t/m 8 november 2020. Deze zijn allemaal te volgen op de social media kanalen van Jumping Indoor Maastricht.

Online event

Er komt een online event met alle winnaars van de Longines Trophy-Grote Prijs van Maastricht van de 30 JIM edities. Die winnaars keren met hun paard virtueel terug in de piste. Onderverdeeld in een aantal rubrieken kunnen fans op hun favoriete combinatie stemmen. Uiteindelijk komt er een barrage op zondag 8 november tussen 4 combinaties. Wie wordt door de fans gekozen als ‘winnaar der winnaars’? Er kan onder andere gestemd worden op Ludger Beerbaum met Landlord, Beat Mändli met City Banking (2 keer gewonnen) en Maikel van der Vleuten met Sapphire B (won in 2013 en 2014 de Longines Trophy). Iedereen die meedoet met stemmen maakt kans op een persoonlijke rondleiding bij Stal Hendrix of tickets voor de 2021 editie!

Instagram Live talkshow

Speciaal voor de jongere doelgroep wordt er elke avond, van donderdag 5 t/m zondag 8 november een talkshow via Instagram Live uitgezonden. Janou Hendrix interviewt elke dag een (inter)nationale springruiter en daarbij krijgen fans de kans vragen te stellen. Ruiters die langs komen zijn onder andere oud GP winnaar Olivier Philippaerts en de winnaar van vorig jaar Frank Schuttert.

JIM Spelletjesboek

Speciaal voor de jongste paarden(sport)liefhebbers wordt het bijzondere JIM Spelletjesboek gelanceerd. Een spelletjesboek voor de jongste fans (6 t/m 12 jaar) boordevol kleurplaten, puzzels, spelletjes en raadsels. Er is ook een kleurplatenwedstrijd waarmee de deelnemers kans maken op een meet & greet met JIM ambassadeur Lisa Nooren en 2 tickets voor JIM 2021. Het spelletjesboek wordt volgende week gelanceerd op de website en social media.

Er is dus genoeg te doen en te winnen tijdens deze virtuele editie van Jumping Indoor Maastricht. Volgend jaar staat Jumping Indoor Maastricht op de kalender van 5 t/m 7 november.

