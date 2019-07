Jumping Peel & Maas schrapt dagprogramma komende drie dagen

Vanwege de hoge temperaturen heeft de organisatie van Jumping Peel & Maas besloten het programma aan te passen. Er zal de eerste drie dagen alleen in de vroege ochtend en laat op de avond gesprongen worden. Zaterdag zal volgens de originele planning verlopen en het concours voegt op zondag een extra wedstrijddag toe ten behoeve van de finale van de KWPN Stal Hendrix competitie.

Met het in werking treden van het Nationale Hitteplan en met het oog op het paardenwelzijn zal het wedstrijdprogramma van JPM dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het dagprogramma geschrapt en zal er alleen vroeg in de ochtend en ’s avonds een springrubriek verreden worden.

Finale KWPN Stal Hendrix competitie

Op zaterdag zijn de weersvoorspellingen minder extreem en is het programma vooralsnog ongewijzigd. Met het toevoegen van een extra wedstrijddag op zondag kan ook de finale van de KWPN Stal Hendrix competitie doorgang vinden. De organisatie stelt alles in het teken ten behoeve van het welzijn van paard en ruiter.

Grand Café de Sport



Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk. Op woensdagavond gaan het Grand Café de Sport en de benefietvoetbalwedstrijd met oud-internationals en lokale ondernemers, ten behoeve van Sportfonds Limburg, wel door.

Bron: persbericht