Jumping Peel & Maas verplaatst naar 2023

Wegens onvoorziene omstandigheden kan Jumping Peel & Maas helaas dit jaar geen doorgang vinden. De organisatie van het nationale springconcours dat jaarlijks bij Stal Hendrix in Kessel plaatsvindt, heeft na goed overleg besloten het evenement in 2022 over te slaan.

Tot spijt van alle betrokkenen zal het grasveld bij de familie Hendrix in Kessel dit jaar ongemoeid blijven. Het wedstrijdprogramma is desondanks niet volledig van de baan, daar de finale van de Stal Hendrix competitie wel door zal gaan. Een nieuwe locatie voor de finale zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Op naar volgend jaar

De organisatie stelt alles in het teken om het evenement in 2023 weer stevig terug op de kalender te zetten. Zij bedanken de ruiters, sponsoren, medewerkers en toeleveranciers voor hun getoonde enthousiasme voor deze afgelaste editie en hoopt hen allen in 2023 weer te kunnen verwelkomen.



Bron: persbericht