Jur Vrieling wint eerste onderdeel NK Springen

Jur Vrieling is vandaag uitstekend begonnen aan het NK Springen in Deurne. Met Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve) klokte hij de snelste tijd in het eerste onderdeel, een snel- en wendbaarheid parcours over 1,50/1,55m. Daarmee gaat het duo aan de leiding in het kampioenschap.

Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei legden het parcours af in de snelle tijd van 73,17 seconden, maar ook Maikel van der Vleuten kwam in de buurt. Met Luigi d’Eclipse (v. Catoki) finishte hij in 74,31 seconden en dat was goed voor de tweede tijd.

Maikel van der Vleuten met Luigi D’Eclipse. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Mulder, Smolders en Schuttert

Na dit eerste onderdeel van het NK ligt ook Pim Mulder op medaillekoers. Met Memphis Z (v. Mylord Carthago) eindigde Mulder als derde. Daarmee bleef hij voor op Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) en Frank Schuttert met Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) die samen de vierde plaats deelden.

Kleine gymnastieksprongetjes

Jur Vrieling blikt tevreden terug op zijn winnende rondje en is vol lof over zijn paard. “Fiumicino is van nature een heel snel paard. Ik nam in het begin niet teveel risico, maar vooral op de laatste dubbel en op de sloot won ik veel tijd. Na onze Wereldbekerfinale in Omaha is Fiumicino naar huis gegaan. Vorige week heb ik thuis alleen wat kleine gymnastieksprongetjes met hem gedaan, gewoon om de spieren wat los te maken. Dit resultaat hebben we alvast bereikt, morgen zien we wel weer verder”, aldus Vrieling.

Vervolg NK

Het vervolg van het NK wordt spannend, want de onderlinge verschillen zijn klein. De beste 19 combinaties staan op minder dan een springfout van elkaar. Morgen om 13.15 uur staat het tweede onderdeel van NK op het programma. Zondagmiddag volgt om 13.00 uur de ontknoping van het kampioenschap met een wedstrijd over twee manches.

Uitslag

Tussenstand NK

Bron: Horses.nl / KNHS