In het kader van de Anemone Super Spring Series werd in De Meern de eerste wedstrijd gehouden. Een parcours met een hoogte van 1.45 en 17 deelnemers. Jurgen Stenfert was met Casina 15 (v.Calido) de enige die foutloos wist te blijven waardoor een barrage uitbleef en hij met de hoofdprijs van 2000 euro naar huis ging. Tweede werd Tobias Meyer die met Nairobi de Muze (v.Elvis Ter Putte) een tijdfout kreeg. Dat gold ook voor Amke Bekhuis met Jupiler (v.Cosun) die daarmee derde werd.