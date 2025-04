Kampioenen NK springen manegeruiters bekend

Gisteren werd er op het Nationaal Centrum in Ermelo gestreden om de felbegeerde titel ‘Nederlands kampioen’ bij het NK Springen voor Manegeruiters. Tess Goebel, Sandy Kalkhuis en Lot van Staalduinen gingen met de felbegeerde titels naar huis. Naast de standaard rubrieken was er ook een prijs voor de ‘Best springende Manege Instructeur van het jaar’ en het ‘Best springend Ruitersportcentrum’. Tot slot werd de Happy Athlete prijs uitgereikt.

Tussen de verschillende rubrieken door werd er een leuke en professionele springclinic gegeven door Joost Siemerink. Gezelligheid en teamgevoel zijn kenmerkend voor deze competitie speciaal voor manegeruiters, daarom stond er ook een ware stokpaardjes race op het programma.

Goebel, Kalkhuis en Van Staalduinen zijn de kampioenen

Tess Goebel met Enzo van Manege De Eenhoorn (82 punten) Jildou op het Veld met MVH Utah van RSC De Meiden van Haarman (80 punten) Mijntje Bourgogje met MVH Orion van RSC De Meiden van Haarman (79,2 punten)

Sandy Kalkhuis met Roy van Vereniging Manege De Eenhoorn (87,2 punten) Lotte Vermeulen met Eevee van Horsecenter Pirouette (85,8 punten) Noor Scholten met MVH Storm van RSC De Meiden van Haarman (83,3 punten)

Lot van Staalduinen met MVH Firenze van RSC De Meiden van Haarman (84,5 punten) Noa van Mansom met Enzo van Manege de Eenhoorn (84,1 punten) Jente Christ met Wolverine van Stal Groenendaal (83,1 punten)

Happy Athlete prijs voor Stephanie Bolt

Net als bij de KNHS Indoorkampioenschappen, werd er ook een Happy Athlete prijs uitgereikt aan de ruiter met de meest harmonieuze en correcte samenwerking met het paard of de pony. Alle deelnemende combinaties werden op het voorterrein (losrijbaan) door springjurylid Beau van der Burg-Vos beoordeeld op een aantal criteria en dat leverde Stephanie Bolt van RSC Appelscha deze bijzondere titel op. “Stephanie lijkt op het voorterrein echt na te denken over het loswerken van haar paard. Tempowisselingen, stelling en buiging vragen en weer de ontspanning opzoeken bij haar paard is iets wat mij positief opviel. Ze is heel bewust bezig met paardrijden en dit was terug te zien in een harmonieus beeld waarin haar paard graag voor haar wil werken”, aldus Van der Burg-Vos.

De winnares vertelde zelf: “Een paar weken geleden hoorde ik van de prijs van Happy Athlete, en ik wist meteen dat ik deze wilde winnen. Het is de mooiste beloning die je als ruiter kunt krijgen. Ik vind het belangrijk dat je goed voor je paard zorgt en positief rijdt.”

Manege de Eenhoorn scoort

De manege instructeurs doen er alles aan om hun ruiters zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het kampioenschap. Tijdens de finaledag in Ermelo streden zij om de titel ‘Best springende Manege Instructeur van het jaar’. Nina Jansen met Braveheart van de Eenhoorn, van Manege de Eenhoorn sleepte vandaag deze felbegeerde titel in de wacht.

Nina Jansen met Braveheart van de Eenhoorn van Manege de Eenhoorn (89 punten) Ilse Tolboom met Olympic Vinckenburg van Stal Groenendaal (88,5 punten) Sanne Leeuwenkamp met Misty Blue van Manege Beukers (84,5 punten)

Voorgaande jaren werd tijdens de halve finale bepaald welk ruitersportcentrum met de titel voor ‘Best springend Ruitersportcentrum’ terug naar huis keerde. Vanaf dit jaar werd dit bepaald op de finaledag. Als team van vier ruiters gingen de deelnemende ruitersportcentra onderling strijden om de titel ‘Best springend Ruitersportcentrum’. Manege De Eenhoorn kwam als winnaar uit de bus en neemt de grote wisselbeker mee naar Blokker.

Bron: KNHS