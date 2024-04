Kars Bonhof in De Volkskrant: ‘Lang geduurd voordat Hernandez naar rechts durfde te draaien’

Afgelopen weekend was er grote pech voor Kars Bonhof. Na de eerste twee onderdelen op het NK Springen in Deurne was hij een serieuze kandidaat voor een van de drie medailles, maar de hengst tikte zichzelf aan en Bonhof moest zich voor de finale afmelden. Een dag later verscheen er in de Volkskrant een artikel over Bonhof en Hernandez, die met slechts één oog beter springt dan veel paarden met volledig zicht.

In het artikel wordt vertelt hoe Hernandez zijn rechteroog verloor. Hij raakte op zesjarige leeftijd besmet met het herpesvirus en dat veroorzaakte een ooginfectie. Om erger te voorkomen, werd het oog verwijderd. Destijds werd hij nog gereden door Zoï Snels, maar sinds vier jaar zit Bonhof in het zadel. Toen hij destijds als stalruiter bij Team Nijhof aan de slag ging, kreeg hij de vraag of hij Hernandez wilde rijden.

Zelfvertrouwen weg

“Ik wist honderd procent zeker dat het een goed paard was, gezien zijn vermogen, instelling en wilskracht. Maar het was de grote vraag of hij er zelf vertrouwen in zou hebben om met één oog weer te gaan springen. Hij moest erop vertrouwen dat ik hem veilig door de baan zou loodsen”, vertelt Bonhof in de Volkskrant. In het begin was hij schuw en onzeker en vergiste hij zich wel eens. Hij zag een schaduw eens aan voor een balk of ging plotseling stil staan. “Het is ook niet gek dat je zelfvertrouwen weg is als je opeens nog maar één oog hebt. Vergelijk met iemand die na het verlies van een oog weer gaat autorijden, daar moet je aan wennen.”

Grotere wending nemen

Hoewel het geduld en doorzettingsvermogen van Bonhof beloond werd en Hernandez inmiddels één van de beste springpaarden van Nederland is, blijft een wending naar rechts de grootste moeilijkheidsfactor. “Het heeft heel lang geduurd voordat Hernandez überhaupt naar rechts durfde te draaien. Zijn hele gezichtsveld aan zijn rechterzijde is weg, waardoor hij na een bochtje naar rechts pas heel laat de hindernis ziet opduiken. Echt kort draaien lukt gewoon niet, dan wordt-ie bang. Ik moet dus een grotere wending nemen zodat hij op tijd de hindernis ziet.”

Geen heel grote handicap

Ook barrages zijn niet het makkelijkste onderdeel. “Hernandez is extreem bereidwillig, wil altijd foutloos springen en in negen van de tien gevallen doet hij dat ook als-ie in vorm is. Maar in de barrage draait het om tijd en dat maakt winnen lastig.” Toch vertegenwoordigde de combinatie Nederland in 2022 op het EK in Milaan en ze staan op de longlist voor de Spelen in Parijs. Bondscoach Lansink noemt het gegeven dat Hernandez over slechts één oog beschikt ‘geen heel grote handicap’. “Hij dealt er al langere tijd mee, voor het paard is het bijna gewoon.”

Bron: De Volkskrant