Kessy van Berlo wint 1,40m in Kronenberg

Bij het paardensportcentrum de Peelbergen in Kronenberg staat dit weekend een nationale wedstrijd op het programma. In de 1,40m- rubriek vanmiddag was de winst voor Kessy van Berlo met Erma (Larino x Libero H). Zij reed twee foutloze rondes en finishte in 29,16 seconden.

De tweede plaats was voor Sophie van der Werff met de KWPN-ruin Global W (Baloubet du Rouet x Concorde). Dit duo finishte in 30,16 seconden. Barbara Schreuder met Eye of the Tiger (Carambole x Corleone) eindigde op de derde plaats in 30,24 seconden. Vierde werd Tim Lips met Destenation (Vingino x Niagara) in 31,01 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl