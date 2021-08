KNHS-Hartog Trophy rijstijlcompetitie nu voor alle leeftijdsklassen

In Bentelo is vorige week de KNHS-Hartog Trophy van start gegaan. Deze jeugdcompetitie voor springruiters is dit jaar opengesteld voor alle leeftijdsklassen. “De Hartog-competitie voor pony’s heeft veel vruchten afgeworpen, mooi dat we dat nu voor de rest van de jeugd ook kunnen doen”, aldus bondscoach Edwin Hoogenraat.

De KNHS-Hartog Trophy competitie bestond al vele jaren voor de springpony’s, maar dit jaar is de competitie uitgebreid met rubrieken voor Children, Junioren en Young Riders. De competitie bestaat uit een reeks van wedstrijden op verschillende locaties, welke in competitieverband worden verreden. De competitie wordt afgesloten met een finale. Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dienen combinaties te hebben deelgenomen aan minimaal 2 kwalificatiewedstrijden.

Huiswerk

Tijdens de maandelijkse competitiewedstrijden worden de combinaties beoordeeld op hun rijstijl door topcoaches en/of topruiters, die direct na afloop de nodige aanwijzingen en praktische tips als huiswerk meegeven. De beste 15 combinaties uit de eerste manche rijden een tweede manche op tijd.

Begeleiding en feedback

Edwin Hoogenraat, bondscoach springen van de pony’s en Children is enthousiast over de KNHS-Hartog Trophy: “De Hartog-competitie is er altijd al geweest voor de pony’s, en heeft daar tot nu toe heel veel vruchten afgeworpen. Dus het is een heel mooi initiatief dat we dat nu ook voor de rest van de jeugd kunnen doen. De deelnemers krijgen begeleiding op het voorterrein van een topcoach en ze krijgen in de ring positieve feedback van een topcoach. Dus wat wil je nog meer!”

Goede richting

Luc Steeghs, bondscoach van de Junioren en Young Riders, vult zijn collega aan: “We geven de deelnemers adviezen om in de goede richting van topsport te groeien. Dat we wat we eerst bij de pony’s deden, nu ook bij de paarden kunnen doen is een mooie opstap. Onze insteek is dat we de kwaliteit van het rijden hoog willen houden. Want je kunt een goed paard hebben en een getalenteerde ruiter, maar het goed rijden als combinatie is toch waar het om draait.”

Agenda

Agenda competitie:

21 augustus – Bavel

12 september – Wierden

17 oktober – Lichtenvoorde

14 november – Luttenberg

4 december – Tolbert

Januari 2022 – finale (datum en locatie nog te bepalen)

Winnaars Bentelo

De winnaars in Bentelo:

D-pony’s – Janske van den Braken

Children – Sanne Vermeulen

Junioren – Evi Wieferink

Young Riders – Lynn Eggink

Bron: KNHS