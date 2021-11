KNHS neemt afscheid van Luc Steeghs als bondscoach

De KNHS neemt aan het einde van het jaar afscheid van Luc Steeghs in zijn rol als bondscoach springen van de Nederlandse junioren en young riders. Steeghs heeft zich negen jaar lang enorm ingezet voor de Nederlandse springsport. Met als hoogtepunt het teamgoud voor de young riders op het Europees kampioendchap in 2019 in eigen land.

Naast zijn werk met junioren en young riders heeft Luc Steeghs zich ook enorm ingespannen om de internationale Children-categorie ook in Nederland gestalte te geven. Daarnaast zette hij zich steevast in voor de ontwikkeling van jong talent.

Zeer bevlogen coach

Technisch directeur Iris Boelhouwer van de KNHS vertelt over deze lastige beslissing: “Ik heb Luc leren kennen als een zeer bevlogen coach. Na overleg met verschillende betrokkenen is het tijd voor vernieuwing in de begeleiding bij de springjeugd. We zijn Luc enorm dankbaar voor zijn inzet voor de springsport in de afgelopen negen jaar.”

Minder leuke beslissing

Luc Steeghs: “De afgelopen negen jaar was een geweldige ervaring voor mij. Ik heb enorm genoten van het begeleiden en coachen van de toptalenten die ons land rijk is. Soms moeten beslissingen worden genomen die voor de één leuker zijn dan voor de ander. Dat heb ik mijn ruiters ook altijd voorgehouden. Dit is voor mij een minder leuke beslissing, maar accepteer deze uiteraard. Iedereen waarmee ik de afgelopen negen jaar heb samengewerkt wil ik daarvoor bedanken.

Bron: KNHS