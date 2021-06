KNHS Regio Drenthe organiseert open kampioenschap springen

Een primeur van de KNHS regio Drenthe: open kampioenschappen springen in het 1,30m., 1,35m. en 1,40 wordt 29 t/m 31 juli georganiseerd op Hippisch Centrum Exloo.

”Het is de bedoeling om een nog mooier en breder kampioenschap te creëren voor alle springcombinaties uit de regio. Helaas werd de animo de laatste jaren met name in de hogere klassen minder. Voornamelijk de klassen Z en ZZ bleven qua aanmeldingen aanzienlijk achter. Tijdens de indoorperiode is het plan geopperd om de hogere klassen uit te breiden door er een 1.40m. rubriek aan toe te voegen. Op deze manier hoopt men dat de topruiters voldoende paarden kunnen starten waardoor het ook voor hen interessant is om deel te nemen aan de Drentse Kampioenschappen.” aldus de organisatie.

Hippiade niet verplicht

Om deel te nemen aan de kampioenschappen in de klasse Z en ZZ dient men op vrijdag deel te nemen aan de klasse Z dan wel ZZ. Op zaterdag zal de tweede ronde verreden worden tijdens de landelijke 1.30m of 1.35m rubriek. Er zal over deze twee parcoursen een klassement worden opgemaakt voor het Drents Kampioenschap klasse Z en ZZ. De beste deelnemers uit dit klassement zullen worden afgevaardigd naar de Hippiade indien gewenst.

Open Kampioenschap

Op zaterdag zullen de klassen 1.30m., 1.35m. en 1.40m. worden verreden in de grote wedstrijdring. Zowel in de basissport als in de topsport wordt er geen kampioenschap uitgeschreven over een hoogte van 1.40m. Om de klassen Z en ZZ uit te kunnen breiden zal deze hoogte worden toegevoegd aan het Open Drents Kampioenschap. Deze wedstrijden zijn open voor alle deelnemers van Nederland. De winnaars van deze rubrieken mogen zich ‘Open Kampioen van Drenthe’ noemen.

Bron: Horses.nl / Facebook