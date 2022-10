KNHS springforum adviseert ‘faults cap’: uitsluiting bij 20 strafpunten

Deze zomer liet het springforum van de KNHS al weten bezig te zijn met de zogenoemde 'faults cap', een maximum aantal strafpunten in het springparcours dat tot uitsluiting leidt. Op de laatste vergadering heeft het gremium nu die 'faults cap' geadviseerd als reglementswijziging per 2023.

Het maximum aantal fouten in een springparcours zou op 20 strafpunten moeten komen liggen (met uitzondering van tijdfouten), zo adviseert het springforum. “Om het dierenwelzijn nog beter te kunnen bewaken en juryleden een extra handvat te geven om te kunnen optreden als een combinatie in de ring teveel hindernisfouten maakt is het voorstel van het springforum om een combinatie uit te sluiten bij 20 strafpunten opgelopen in het parcours. Tijdstrafpunten worden hierbij niet in acht genomen.”

Bron: KNHS/Horses.nl