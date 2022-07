KNHS Springforum: ‘Alle instromende combinaties eerst op stijl’

Het KNHS Springforum werkt op dit moment aan een voorstel om er voor te zorgen dat alle instromende combinaties in de springsport eerst op stijl worden beoordeeld. "Gezien de waarde die wordt gehecht aan het rijden op rijstijl en om meer duidelijkheid te creëren wordt op dit moment een voorstel uitgewerkt om de reglementen ten aanzien van het rijden op rijstijl zodanig aan te passen dat alle nieuw instromende combinaties in de springsport eerst op stijl rijden alvorens zij doorstromen naar een hoger niveau", is te lezen in het nieuwste verslag van het springforum.

“In de septembervergadering zal dit voorstel verder worden doorgesproken waarnaar het voor advies en ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de verschillende gremia. Eventuele definitieve besluitvorming zal per 1 april 2023 worden ingevoerd. In de tussentijd wil het springforum wedstrijdorganisaties erop attenderen dat buiten de hoogtes waarbij het eerste parcours verplicht op rijstijl moet worden verreden, het hun vrij staat om ook andere hoogtes op rijstijl te laten verrijden.”

Omzeilen

Dit voorstel doet het Springforum omdat het rijden op stijl nu nog omzeild kan worden: “Met de aangebrachte wijzigingen in het wedstrijdreglement springen was de gedachte dat door het verlagen van de instap naar 0.30 voor alle categorieën, nieuwe combinaties op een lager niveau instromen en daarmee ook eerst op rijstijl rijden. Echter de combinaties met een pony categorie D of E kunnen in de nieuwe situatie de stijlrubrieken omzeilen als ze dat zouden willen. Dit omdat de combinaties met een pony cat. D direct op 0.80 en de combinaties met een pony cat. E direct op 0.90 mogen instromen. Het springforum acht dit niet wenselijk en heeft om die reden ook geadviseerd in ieder geval tijdens de selecties, Regio kampioenschappen en de KNHS kampioenschappen de klasse 0.80 cat. D/E op rijstijl uit te schrijven. De gekozen uitschrijving voor de selecties en kampioenschappen zorgde in sommige regio’s voor verwarring, omdat niet in alle regio’s selecties worden verreden en combinaties op het kampioenschap op rijstijl moesten rijden terwijl zij op de reguliere wedstrijden in de betreffende regio’s veelal op tijd reden.”

Bron: KNHS