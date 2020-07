Kristian Houwen wint Grand Prix in de Peelbergen

Kristian Houwen wist met zijn Drop Shot (Kannan x Casantos) de winst te behalen in de Grand Prix die zojuist werd verreden bij het paardensportcentrum De Peelbergen in Limburg. Hij reed twee foutloze rondes in de snelle tijd van 35,94 seconden.

Op plaats nummer twee eindigde Maikel van Mierlo met Follow Up (Andiamo x Winningmood). Zij moesten Houwen voor laten gaan op een honderdste verschil. Zij reden twee foutloze rondes en finishte in de tijd van 35,95 seconden. Op de derde plaats zien we de Belgische Pieter Clemens en zijn troef Maliboe. Dit duo finishte foutloos in een tijd van 36,88 seconden.

Joppen en Steeghs

De twee Nederlandse ruiters Loewie Joppen en John Steegs zien we terug in het klassement op de zesde en zevende plaats. Loewie Joppen eindigde op de zesde plaats met Hantano (Quasimodo Z x Numero Uno). Zij reden twee foutloze rondes in 38,44 seconden. John Steeghs en Google (Eldorado van de Zeshoek x Calvaro Z) zien we terug op de zevende plaats na twee foutloze rondes in 39 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl