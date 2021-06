KWPN-hengst Cascadello Boy RM wint zilver op Duits Kampioenschap met Eckermann

Het Duits Kampioenschap springen voor amazones zit er op en aan alle drie de winnaressen van medailles zit een Nederlands tintje. De nieuwe Duitse kampioene, Sophie Hinners, reed de afgelopen drie jaar voor Stal Hendrix. Kathrin Eckermann won zilver met de achtjarige KWPN-hengst Cascadello Boy RM en de nummer 3, Katharina Offel, pakte het brons met de door T. de Boer Hanja uit Drogeham gefokte Hearst DB (v. Emerald).

Sophie Hinners is in Nederland een bekende naam: ze reed de afgelopen jaren voor Stal Hendrix. Dit voorjaar besloot de amazone weer terug te verhuizen naar Duitsland om in Dagobertshausen op de stal van vriend Richard Vogel te rijden. Haar terugkomst in Duitsland vierde ze vandaag met het Duits kampioenschap. Ze won op de rug van Vittorio 8 (v. Valentino), die ze in 2018 overnam van Ian Miller.

In het Duits Kampioenschap maakte de dertienjarige Vittorio geen enkele fout en zo waren Hinners en Vittorio de enige combinatie die een 0 achter hun naam hadden staan na drie omlopen.

Eckermann met Cascadello Boy en Offel met Hearst DB

Kathrin Eckermann won zilver en deed dat met één strafpunt met de KWPN-goedgekeurde Cascadello Boy RM (v. Cascadello) van Syndicaat Rhein-Maas. Een knappe prestatie van de nog maar achtjarige hengst. De tot Duitse genaturaliseerde Oekraïnse Katharina Offel won brons (ook met 1 strafpunt, maar net iets langzamer in de laatste omloop) en deed dat op de rug van de KWPN-gefokte Hearst DB (v. Emerald van ’t Ruytershof).

Uitslag

Bron: Horses.nl