Laura Klaphake na bijna een jaar blessureleed terug in de ring: ‘Heel emotioneel’

De Duitse springamazone Laura Klaphake raakte bijna een jaar geleden door een val van een paard ernstig geblesseerd. In de eerste instantie leek het op 'slechts' een ontwrichte schouder, maar het werd een lang en zwaar proces. Sinds een kleine maand zit de internationale amazone weer in het zadel en afgelopen weekend won ze in Bremen een S-rubriek met de merrie Camalita (v. Cracker Jack).

Na de val ging de amazone door diepe dalen en ze had veel pijn. Uiteindelijk was het Franke Sloothaak die haar weer een sprankje hoop gaf. Hij bracht haar in contact met een bevriende arts-specialist. In december onderging ze een succesvolle operatie en sindsdien zit er weer progressie in het herstelproces. “Het is een erg zware tijd geweest en ik heb mijn paarden heel erg gemist”, vertelt Klaphake aan Spring-Reiter. In de tussenliggende periode richtte ze samen met haar broers Enno en Felix een vastgoedbedrijf op. “Dat heeft me natuurlijk wel geholpen. Maar het onroerend goed is mijn werk, de paarden zijn mijn passie.”

Nieuwe doelen

De amazone heeft nog altijd pijn, maar wil niet klagen. Wel is ze nog regelmatig in de revalidatiekliniek te vinden. Desondanks heeft ze al nieuwe doelen. “Als alles zo goed blijft voelen, kan ik over twee weken misschien ook wel in Wiesbaden rijden.” Ook maakt ze deel uit van het Cannes Stars-team van de Global Champions League.

