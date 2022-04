Leemans wint GVE kampioenschap, Van Middendorp wint dagprijs

Het Green Valley Estate kampioenschap pony's in Deurne is gewonnen door Siebe Leemans en Orchid's Lonette. Leemans kreeg in de tweede manche van het derde onderdeel een balk, maar met een totaal van 5,68 bleef hij aan de leiding van het klassement. Renske van Middendorp kreeg de dagprijs uitgereikt en klom in het eindklassement naar de tweede plaats.

Leemans had in de tweede manche nog twee ijzers in het vuur. Met Noriego van de Riloo beet hij het spits af, maar kreeg een balk in de driesprong. Dat bracht hem op 7,84 in het klassement. Na Leemans betraden Van Middendorp en Jolly de piste. De schimmel toonde net als in de eerste manche nog erg gretig en ging fanatiek door het parcours. Alle balken bleven in de lepels liggen en daarmee eindigde de amazone na twee manches op 4 strafpunten in 73,90 (de tijd van de eerste manche).

Vos naar derde plaats

Bethany Vos begon de tweede manche met 5,23. Een foutloze rit had haar nog de tweede plaats – en afhankelijk van Leemans’ rit met Orchid’s Lonette misschien zelfs de overwinning – in het kampioenschap kunnen opleveren, maar de amazone zag een balk vallen en dat bracht haar op een eindstand van 9,23. Als laatste stuurde Leemans Lonette naar binnen. De ruiter begon aan het beslissende parcours met 1,68 en kon daarmee goed wegkomen met 4 strafpunten die hij kreeg.

Uitslag derde onderdeel.

Eindklassement.

Bron: Horses.nl