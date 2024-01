Lennard de Boer 1e en 3e in openingsrubriek Jumping Amsterdam 2024

Lennard de Boer won vanmorgen De Telegraaf Prijs op Jumping Amsterdam. De springruiter uit De Wijk stuurde de achtjarige KWPN’er Luzella (v. Cardento) foutloos rond in openingsrubriek en noteerde in de barrage de winnende tijd van 34,87 seconden. De Boer was met de merrie 1,15 seconden sneller dan Dennis van den Brink, die op de tweede plaats eindigde met de achtjarige KWPN’er Luuketoulon Defony Bo (v. Etoulon VDL). Lennard de Boer nam ook de derde prijs in ontvangst. Met de negenjarige Zangersheide goedgekeurde hengst Kentucky (v. Berlin) liet hij ook alle balken in de lepels liggen en finishte in 36,22 seconden.

Lennard de Boer had in de barrage met Kentucky en Luzella twee ijzers in het vuur. ”In de barrage ging het hartstikke goed. Met Kentucky reed ik als eerste de barrage. Ik vorm nog niet zo lang een combinatie met hem. Ik wilde een vlotte ronde rijden, maar niet te gek doen. Dit ging super. Hij heeft heel veel vermogen. Ik hoop met hem in de zomer nog een stapje hoger te kunnen zetten. Ik stond met hem aan de leiding, maar toen reed Dennis van den Brink mij er weer af. Ik heb geen combinaties voor mij gezien, omdat ik met Kentucky als allereerste moest starten. Ik moest zo snel mogelijk weer op de andere, omdat er maar negen combinaties in de barrage zaten.”

Hindernissen korter aansnijden

Met Luzella had Lennard nog een kans op de overwinning. ”Zij is nog wat sneller, waardoor ik de hindernissen nog korter kon aansnijden. Ik had met haar een hoger ritme. Luzella heeft heel veel kwaliteit. Ik wil met haar in de zomer richting het 1.40m gaan werken.”

”Ik vind Jumping Amsterdam een ontzettend mooi concours. Ik kom hier al van kleins af aan. Ik vind het super dat ik hier mee mag doen.”

Uitslag

Bron: Jumping Amsterdam