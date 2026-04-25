Kooremans voltooit sterke reeks met NK-goud bij de junioren

Petra Trommelen
Het podium bij het NK junioren in Deurne Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Net als eerder op de dag in het GVE-ponykampioenschap maakte Lieselot Kooremans ook in de titelstrijd op het NK junioren af waar ze aan begonnen was. Als leidster in het klassement ging ze met Lola-Jay ES (v. Glen) het derde en laatste onderdeel in, waarin ze het nog even spannend maakte door een balk in het zand te laten rollen. In de eindstand hield ze slechts 0,01 strafpunten voorsprong op Nina Houtzager, die met Earth Fire Z (v. Elvis ter Putte) vandaag als enige een dubbele foutloze ronde noteerde en daarmee de dagzege én het zilver veiligstelde. Jip Grootegoed kende met 5,19 strafpunten eveneens een sterk kampioenschap en pakte met Quarco (v. Udarco van Overis) het brons.

