Lieselot Kooremans opent Deurne met overwinning

Lieselot Kooremans is vandaag goed begonnen aan Deurne, waar naast het NK Springen ook een competitie voor pony's verreden wordt. In het eerste onderdeel van dit Green Valley Estate pony kampioenschap, een direct op tijd over 1,20 m., reed de 12-jarige amazone met haar pony Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) naar de overwinning.

Lieselot Kooremans kwam in de snelle tijd van 66,09 seconden over de finish en bleef daarmee ruimschoots voor op Emma Heijligers. Zij deed er met haar pony Pretty Little Dandelion (v. Playback) 69,39 seconden over en mocht met die tijd de tweede prijs in ontvangst nemen. Heijligers werd op de hielen gezeten door Minie Vos met Pjotr van de Groenheuvel (v. onbekend). Deze combinatie kwam in de derde tijd van 69,81 seconden over de eindstreep.

Top vijf

De vierde prijs was voor Nina Houtzager met Jumper (v. Namelus R). De top vijf werd compleet gemaakt door Maurie Slagman met Robin Hood (v. Oosterbroek Francois).

Uitslag

Bron: Horses.nl