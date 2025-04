Lieselot Kooremans wint ook derde onderdeel GVE kampioenschap

Lieselot Kooremans heeft vanmorgen ook het derde onderdeel van het GVE pony kampioenschap gewonnen in Deurne De afgelopen dagen won ze ook al het eerste en tweede onderdeel. Vanmorgen bleef ze met de BWP'er Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) in beide rondes foutloos wat haar de overwinning bracht.

Het GVE pony kampioenschap maakt geen onderdeel uit van het NK, maar is wel en belangrijk meetmoment voor bondscoach Mans Buurman. “Petje af, erg knap om hier twee jaar op rij deze prestatie te leveren”, meent bondscoach Buurman.

Vos tweede

In het 1.25m over twee manches raakte Kooremans met haar pony het hout niet aan en noteerde met 76,95 seconden de snelste tijd. Het lukte de rest van de deelnemers niet om in beiden rondes foutloos te blijven. Bethany Vos moest in de eerste ronde met de schimmel Nashville B een balk incasseren. Met dit resultaat eindigde ze op de tweede plaats. In het eindklassement werd ze ook tweede.

Visser derde

Jezebel Visser kreeg vanmorgen in de eerste omloop met de NRPS’er Kenaf van Orchid’s 1 tijdfout en in de tweede omloop twee balken. Met een resultaat van 9 strafpunten werd ze derde. In het eindklassement eindigde ze ook op de derde plaats.

‘Goed management en knap gereden’

Buurman kijkt terug op een fraaie strijd. “Het is voor die kinderen goed om in deze ambiance te mogen rijden, dat geeft toch extra druk, want iedereen is hier. Het is anders dan anders.” Dat Lieselot opnieuw als winnares op het podium mocht stappen vindt de bondscoach een bijzondere prestatie. “Zo makkelijk is dat niet. Dat komt niet alleen door de goede pony, daar wordt nog weleens makkelijk over gedacht. Het is vooral ook goed management en knap gereden.” Buurman heeft zijn pupillen goed kunnen observeren. “Je ziet dan toch weer nieuwe meiden, die in de basis goed paardrijden, vooraan meedoen. Die blijven overeind in dit soort parcoursen. Als de basis van de rijkunst goed genoeg is, kunnen ze daar op terugvallen als het spannend wordt.”

Bron: Horses.nl