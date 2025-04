Lieselot Kooremans wint ook tweede onderdeel GVE kampioenschap

Lieselot Kooremans heeft vanmorgen met de BWP'er Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) in Deurne haar knappe prestatie van woensdag herhaald. Woensdag was ze de beste in het eerste onderdeel van het GVE pony kampioenschap en vanmorgen schreef ze het tweede onderdeel ook op haar naam. Het GVE pony kampioenschap maakt geen onderdeel uit van het NK, maar is wel en belangrijk meetmoment voor bondscoach Mans Buurman.

In het 1.25m direct op tijd liet Kooremans met haar pony alle balken liggen en noteerde met 68,22 seconden de snelste tijd. Bethany Vos kon niet tippen aan de razendsnelle tijd van Kooremans. Met de schimmel Nashville B hield ze de lei ook schoon, maar was 2,44 seconden langzamer dan Kooremans.

Visser derde

Jezebel Visser eindigde net als woensdag in de top drie. In het eerste onderdeel werd zij tweede met de NRPS’er Kenaf van Orchid’s. Vanmorgen bemachtigde zij de derde prijs door foutloos te blijven in 70,93 seconden.

Bron: Horses.nl