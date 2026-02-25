Liverpool SFN verkocht, nog één paard over voor SFN II

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Liverpool SFN verkocht, nog één paard over voor SFN II featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het Springpaarden Fonds Nederland II (SFN II) heeft Liverpool SFN (Grand Slam VDL x No Limit) verkocht. Daarmee komt het einde van het fonds, dat in 2026 wordt beëindigd, steeds dichterbij.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant