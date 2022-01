Losrijden gaat meetellen in KNHS-Hartog Trophy

Ook voor 2022 staat er weer een KNHS-Hartog Trophy op het programma. Nieuw in de komende competitie is dat de ruiters ook een beoordeling krijgen tijdens het losrijden. Deelname aan de competitie staat open voor ponycombinaties, children, junioren en young riders die voldoen aan het gevraagde niveau.

Bij alle competitiewedstrijden van de KNHS-Hartog Trophy zijn twee toptrainers aanwezig om de deelnemers te helpen. Eén trainer staat op het voorterrein om ruiters en paarden te helpen bij het losrijden. De andere trainer/ruiter staat in de ring om de verrichtingen te beoordelen en de ruiters direct de nodige tips mee te geven.

Beoordeling losrijden

Nieuw in de komende competitie is dat de ruiters ook een beoordeling krijgen tijdens het losrijden. Ruiters hoeven daarbij zeker niet bang te zijn dat ze direct een laag cijfer krijgen als ze een fout maken. Van fouten kun je leren en dat is precies de bedoeling. De deelnemers leren om nog betere ruiters te worden. De opzet van de competitie geeft de ruiterjeugd een unieke kans om te leren van toppers uit de Nederlandse springsport.

Format

Een wedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy bestaat uit twee manches. In de eerste manches worden de deelnemers beoordeeld op hun manier van rijden. De rijstijl wordt als volgt beoordeeld: Houding en zit (cijfer x 4), de wijze van rijden (cijfer x 5), algemene indruk losrijden voorterrein (cijfer x 1).

De beste 15 combinaties rijden vervolgens de barrage. De plaatsingspunten van beide manches worden bij elkaar opgeteld en bepalen de dagwinnaar.

Kalender

Maandelijks staat er een competitiewedstrijd op de wedstrijdkalender. Oorspronkelijk stond de eerste wedstrijd op 9 januari gepland, maar gezien de huidige overheidsmaatregelen is dit aangepast. De volgende competitiewedstrijd staat gepland op 29 januari in Kronenberg.

Meer informatie en voorwaarden voor deelname aan de KNHS-Hartog Trophy

Bron: KNHS