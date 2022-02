Luc Steeghs over meetellen losrijden: ‘Vragen stellen aan beide coaches’

Afgelopen zaterdag werd in Kronenberg de eerste wedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy in 2022 verreden. De aangepaste formule in deze rijstijlcompetitie, waarbij de ruiters ook een beoordeling krijgen tijdens het losrijden, werd goed ontvangen. "De ruiters die interesse tonen in wat wij coaches vinden en het waarom, die kunnen met onze feedback extra hun voordeel doen verderop in de competitie. Dus ik moedig ze allemaal aan om vragen te stellen aan beide coaches”, aldus Luc Steeghs.

Bij alle competitiewedstrijden van de KNHS-Hartog Trophy zijn er standaard twee toptrainers aanwezig. Deze keer stond Luc Steeghs in de ring om de verrichtingen te beoordelen en de ruiters direct tips mee te geven. Door de aangepaste formule stond de tweede coach niet meer op het voorterrein om daar mee te helpen, maar langs de losrijpiste om de ruiters een beoordeling te geven. Niels Knape nam deze taak op zich. “Het is voor de competitie en de coaches interessant om ook te letten op hoe de ruiters het losrijden aanpakken. Een goede voorbereiding bepaalt mede je succes, vandaar dat ik let op de algemene indruk, zoals hoe de ruiters met bepaalde uitdagingen omgaan en deze oplossen.”

Tips en uitleg

Luc Steeghs was ook te spreken over de nieuwe formule. “Ik geef in de ring nadat de ruiters en amazones gesprongen hebben wat tips en uitleg en laat ze weten welke cijfers ze krijgen. Nadien komen er dan een aantal naar mij toe om te vragen of ik mijn uitleg en cijfer nader toe kan lichten. Ik hoop dat ze hetzelfde gaan doen bij de jury/coach die langs de losrijpiste staat. Er zijn nu wel een aantal ruiters die Niels benaderd hebben, maar dat kan nog meer. De ruiters die interesse tonen in wat wij coaches vinden en het waarom, die kunnen met onze feedback extra hun voordeel doen verderop in de competitie. Dus ik moedig ze allemaal aan om vragen te stellen aan beide coaches.”

Pony’s en Children

Er waren in Kronenberg vier ruiters/amazones die na het optellen van de punten als winnaar uitgeroepen werden. Een wedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy bestaat uit twee manches. In de eerste manche worden de deelnemers beoordeeld op hun manier van rijden. De rijstijl wordt als volgt beoordeeld: Houding en zit (cijfer x 4), de wijze van rijden (cijfer x 5), algemene indruk losrijden voorterrein (cijfer x 1).

Bij de pony’s waren Donna van der Donk en Opaline Optima de een na snelste combinatie in de barrage, maar doordat deze combinatie het hoogste aantal rijstijlpunten toegekend kreeg, wonnen ze deze competitiewedstrijd. Bij de Children eindigde Emma Heijligers met President als eerste.

Junioren en young riders

Bij de junioren en young riders gingen er twee heren met de winst vandoor en beiden veroverden tevens een top drie positie met een tweede paard. Bij de junioren gaf Siebe Leemans twee ijzersterke optredens. Met Plopsa Blue Z reed de ervaren Brabantse jeugdruiter naar de winst en sloot met Karamella aan op de tweede plaats. Young rider Tobias Luikens maakte ook een goede indruk. Met de zevenjarige Natural veroverde hij de eerste plaats. De Limburger werd tevens derde met Jaccobantos.

Bron: KNHS