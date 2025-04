Maikel van der Vleuten pakt winst in tweede onderdeel NK senioren: ‘Ik kijk uit naar zondag’

Een listig parcours veroorzaakte vanmiddag de nodige verschuivingen in het klassement van het NK springen voor senioren. In de mooie piste van Green Valley Estate nam titelverdediger Willem Greve de leiding in het tussenklassement over van Harrie Smolders. De nationaal kampioenen van 2023, Maikel van der Vleuten en zijn O’Bailey van het Brouwershof N.O.P (v. Darco), wonnen de dagprijs.

De parcoursbouwers hadden voor een kampioenschapswaardig parcours gezorgd, want slechts acht combinaties wisten de nul op het scorebord vast te houden. De bovenste balk van hindernis zes, een hoge steilsprong die vanuit een linkerwending benaderd moest worden, viel menig keer in het slootje dat eronder lag. Ook van de laatste hindernis moesten de parcourshulpen regelmatig een balk uit het zand oprapen.

Drie ruiters behouden plaats in top tien

Van de tien beste combinaties van gisteren wisten slechts drie ruiters hun plek in de top tien vast te houden. Sanne Thijssen met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) zakte door een springfout van de tweede naar de negende plaats. Michael Greeve bewees zichzelf een goede dienst door met Denver (v. Diarado) opnieuw foutloos te blijven. Hij klom van de achtste plek naar de virtueel zilveren positie in het tussenklassement. Willem Greve, NK-winnaar van 2024, klom met zijn tienjarige merrie Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) naar de eerste plaats. Hij nam die plek over van Harrie Smolders die met Mr. Tac (v. Nonstop) een duikeling in het klassement maakte, maar met zijn andere paard Kaspar R (v. Eldorado vd Zeshoek) nu op de derde plaats staat.

Strijd ligt nog open

Hessel Hoekstra en Comthago VDL (v. Comme il Faut), winnaars van het zilver in 2024, staan op de voorlopige vierde plaats, net voor Maikel van der Vleuten met O’Bailey van het Brouwershof. De eerste tien combinaties van het tussenklassement staan op minder dan een springfout van elkaar. De strijd is dus nog niet gestreden.

Van der Vleuten pakt dagprijs

De dagprijs van deze tweede dag, de Van den Boogaard Snelvervoer Prijs, werd een prooi voor Maikel van der Vleuten. Een prachtig eerbetoon aan zijn recent overleden opa Theo van den Boogaard. “Dit is mooi en speciaal. Zeker voor opa en oma. Oma vindt dit heel mooi en opa had dit ook extra mooi gevonden”, vertelt Maikel van der Vleuten op zijn overwinning van vandaag. “Vandaag was een selectief parcours, waarin goed gereden moest worden en waar je een goed paard voor nodig hebt. Hij is in goede vorm en ik kijk uit naar zondag. De vier die boven mij staan, zij ook goede combinaties. Ik kan niet meer doen dan dubbel nul te rijden.”

Uitslag tweede onderdeel NK Senioren (Tabel A direct op tijd)

1. Maikel van der Vleuten (Someren) – O’Bailey van het Brouwershof N.O.P., 0/70.52 sec

2. Hessel Hoekstra (Wierden) – Comthago VDL, 0/70.94 sec

3. Bas Moerings (Roosendaal) – Jesther, 0/71.46 sec

4. Harrie Smolders (Hooge Mierde) – Kaspar R, 0/71.55 sec

5. Gert Jan Bruggink (Weerselo) – Vigalio SHO Z, 0/72.13 sec

Bekijk hier de complete uitslag van het tweede onderdeel

Tussenstand

Zondagmiddag om 13.30 uur start de finaleronde voor de senioren.

Bron: KNHS/KWPN