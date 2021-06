Marcus Ehning en Finja Bormann aan de leiding op Duits Kampioenschap

Marcus Ehning en Finja Bormann gaan aan de leiding op de Duitse Kampioenschappen springen. Waar veel topspringruiters hun visier dit weekend hebben gericht op de Nations Cup in St. Gallen of de Global Champions Tour-etappe in Valkenswaard, gaat Marcus Ehning voor het Duits Kampioenschap. En daaraan is hij goed begonnen: met Priam du Roset (v. Plot Blue) gaat hij aan de leiding. In het Duits Kampioenschap voor vrouwen gaat Finja Bormann voor prolongatie van haar titel. Zij staat bij de vrouwen aan kop na het eerste onderdeel.

Van de 33 ruiters die nog in de race zijn voor de Duitse titel, kwamen er zes foutloos door de eerste twee parcoursen. Vooraan Marcus Ehning die het snelst was in de tweede omloop (68,3 sec), vlak daarachter Guido Klatte jr met zijn topper Qinghai (v. Quidam de Revel) en Simone Blum (beide 68,73 sec). Blum liet zien dat er niet alleen rekening met haar gehouden moet worden als ze op DSP Alice zit, met DSP Cool Hill (v. Corlensky G).

Finja Bormann op weg naar prolongatie

Amazones kunnen in Duitsland ook aan het ‘mannenkampioenschap’ mee doen, maar er is ook een apart kampioenschap voor vrouwen. Daar gaat de Duitse kampioene van vorig jaar, Finja Bormann, aan de leiding met Clippo 3 (v. Casall).

Uitslagen

Bron: Horses.nl