Mario Stevens voor de derde maal Duits kampioen springen

Mario Stevens en zijn Starissa FRH (v. Stakkato Gold) wonnen afgelopen weekend het Duitse kampioenschap springen met enkel foutloze rondes op hun conto. Tom Schewe zat hen met de door Egbert Schep gefokte Lorenzo ES (v. Comme il Faut) op de hielen. Met slechts twee strafpunten voor tijd kregen zij het zilver omgehangen, het brons ging naar Rene Dittmer.

In 2018 en 2022 behaalde Stevens ook al de kampioenstitel. “Er stond vandaag druk op”, gaf de pas gekroonde Duitse kampioen na zijn triomf toe. “Starissa gaf me vrijdag een heel goed gevoel, hij was al dubbel foutloos en sprong heel goed. Maar wiskundig gezien was er veel mogelijk. Vandaag kreeg Rene een fout in de eerste ronde en dat was mijn voordeel. De tweede ronde was erg moeilijk en technisch, daarnaast stond de tijd kort. Starissa sprong fantastisch, was er super in en ik ben blij dat ik heb gewonnen.”

Zilver voor Schewe

Voor de 25-jarige vice-kampioen, Tom Schewe, was dit zijn grootste persoonlijke succes tot nu toe. Sinds november vorig jaar heeft hij de negenjarige Comme Il Faut-zoon onder het zadel. “Ik ben gewoon ongelooflijk trots op mijn paard Lorenzo. Ik heb het succes aan hem te danken. Hij verdiende eigenlijk de kampioenstitel. De twee tijdstraffen zijn echt te wijten aan mijn onervarenheid.”

‘Meer verwacht’

De bronzen medaille ging naar Rene Dittmer met Cody 139 (v. Casall), die hij pas afgelopen najaar overnam van Linn Hamann. “Het begon natuurlijk heel goed met de overwinning in de eerste test, dus ik had meer verwacht. Maar Cody heeft nog niet zoveel ervaring op dit niveau. Ik ben heel blij dat hij met slechts één foutje beloond werd met brons”, aldus René Dittmer.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Springreiter