Marriët Smit-Hoekstra klasse apart in Horses2fly 1,20 m-finale

Na de Horses2fly finale in Leeuwarden voor de klasse 1,10 m. gingen de balken naar 1,20 m. Deze finale werd gewonnen door Marriët Smit-Hoekstra. Ze droomt ervan om de Grote Prijs van Indoor Friesland te winnen, liever nog dan de Olympische Spelen. Een goed begin is het halve werk, want haar eerste start op de 2025 editie resulteerde direct in een overwinning. De amazone won in het zadel van de zevenjarige merrie Wadro’s Nerina (v. Zambesi) in de razendsnelle tijd van 28,35 seconden.

Ellen Liem Door

Veertig combinaties gingen van start en zeven mochten terugkomen voor de barrage. Als tweede mocht Jolein Kievit zich opstellen. Jolein reed de zesjarige merrie Opa’s Omone (v. Joint Venture) en klokte 32,77 seconden. De derde plaats was voor Anna Maaike Bergsma. Zij reed de zesjarige hengst Okidokus (v. Cornet Obolensky) en kwam over de finish in 33,40 seconden.

Mooiste wat er is

“Ik heb de laatste tijd veel gewonnen, maar op Indoor Friesland winnen is het allermooiste wat er is”, vertelt Marriët Smit-Hoekstra. “Zeker als Horses2fly dan ook nog sponsor is van de rubriek die je wint. We hebben een zakelijke band met elkaar, als wij paarden verkopen, doen we dat via dit geweldige bedrijf dat je helemaal ontzorgt als je een paard per vliegtuig wilt verhuizen naar een ander land.”

Jong geleerd is oud gedaan

“De cirkel is rond nu. De eigenaar van het paard waarmee ik won, Wadro’s Nerina, is ook sponsor van Indoor Friesland. Nerina is een geweldig paard en super snel van nature. Echter ik probeer mijn paarden van jongs af aan in de training al spelenderwijs te wennen aan barrages rijden. Jong geleerd is oud gedaan. Wat niet wil zeggen dat je jong moet zijn om iets goed te leren. Ik zelf was bijvoorbeeld als jong meisje gek van voetbal en pas toen ik acht, negen jaar was werd ik verliefd op een gespikkelde pony. Serieus werd het eigenlijk pas toen ik een jaar of dertien was.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland