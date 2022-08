Marriët Smit-Hoekstra slaat dubbelslag op Jumping Tolbert

Zes dagen lang stond Tolbert in het teken van prachtige springsport. Van de allerkleinste ponyruitertjes tot 1.40m rubrieken, alles kwam voorbij. De hele week konden de combinaties uit het hele land zich plaatsen voor de finales die afgelopen zondag werden gesprongen. Één amazone was uiterst succesvol en gaf duidelijk een Fries tintje aan dit Groningse concours. Marriët Smit-Hoekstra wist zowel de finale in het 1.35m te winnen als de 1.40m Grote Prijs van Jumping Tolbert op haar naam te schrijven.

Naast de winst in het 1.35m met Wandro’s Jerina (v. Zirocco Blue) wist Marriët ook nog eens op de vierde plaats te eindigen in de finale van het 1.30m. Dit deed ze in het zadel van Kaida CM (v. Kannan). Maar het allermooiste was misschien toch wel de overwinning in de Grote Prijs van Jumping Tolbert.

Razendsnelle Duco Z

Jos Brinkman en Willem Schepers hadden een mooi parcours gebouwd over een hoogte van 1.40m. Uiteindelijk wisten tien combinaties foutloos aan de finish te komen en plaatsen zich daarmee voor de barrage.

Zoals vrijwel iedereen in het Noorden ondertussen wel weet is dat wanneer Marriët Smit-Hoekstra zich plaats voor de barrage er altijd snel gereden wordt. Dit was ook zondag het geval. De amazone uit Mildam zette met de achtjarige Duco Z (v. Dakar) een razendsnelle tijd neer van 34.90 seconden waar de combinaties na haar zich stuk op beten. 34.90 seconden bleek ruimschoots genoeg voor de overwinning en hiermee heeft Marriët een mooie dubbelslag geslagen.

Top drie

Albert Zoer deed een dappere poging én kwam in exact dezelfde tijd als Marriët over de finish. Helaas bleef zijn Jayla (v. Emerald) niet van alle palen af en viel er een balk. Uiteindelijk was zijn snelle rit goed voor de vierde plaats. Alex Gill reed de KWPN-hengst Inaico VDL (v. Indoctro) prachtig rond maar kwam niet in de buurt van de tijd van Marriët. 37.41 seconden was goed voor de tweede plaats. Wesley de Boer maakte de top-drie compleet. Dit deed hij door Icarinda (v. Etoulon) foutloos te finishen in 38.38.16 seconden.

Uitslag