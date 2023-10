Marriët Smit-Hoekstra wint 1,30m.-finale met Lemonade TN

Marriët Smit-Hoekstra had het hele jaar al naar Indoor Friesland uitgekeken. In drie blogs schreef ze er enthousiast over op de website en sociale media van Indoor Friesland. En tot grote vreugde van het enthousiaste publiek wist Smit-Hoekstra als laatste starter het snelst over de eindstreep te komen van de 1.30m-finale van de Horses2fly Competitie in het WTC Expo in Leeuwarden.

Haar partner in de 1.30m-finale was de zevenjarige merrie Lemonade TN (v. Vagebond de la Pomme). De eindtijd van het duo was 37.95 seconden. Tweede werd Folkert Kelderman met de negenjarige merrie Jalverna (v. Baltic VDL) in een tijd van 41.08 seconden. De derde plaats was voor Sigrid Bos en haar achtjarige merrie Kabella Ts (v. Ublesco) in de tijd van 47.27 seconden.

Publiek draagt je

Het was ons al duidelijk, maar Marriët is blij. Marriët: “Natuurlijk ben ik blij. Heel blij. Op zo’n geweldige wedstrijd winnen. Het publiek draagt je. Je denkt dat je hard gaat, maar het publiek schreeuwt je naar nog een versnelling harder.”

Hopelijk internationaal ook een vuist

“Maar, het belangrijkste komt nog. Ik hoop dat ik ook in de internationale wedstrijd een vuist kan maken en dat ik weer een mooie ervaring op kan doen.”

Sfeer, topsport, thuisgevoel

“Indoor Friesland voor mij? Sfeer, topsport, thuisgevoel. Indoor Friesland is echt heel belangrijk voor mij. Ik kwam hier als klein meisje al. De hele herfstvakantie zat ik hier. Paarden, paarden en een bezoekje aan de snoepkraam. Niet om andere concoursen tekort te doen, maar Indoor Friesland is gewoon een completer concours dan andere soortgenoten. Natuurlijk ben ik een echte Friezin. Ik ben geboren in Tzum, op mijn vijftiende ben ik verhuisd naar Franeker en nu wonen we in Mildam bij Heerenveen. Maar, Indoor Friesland en Leeuwarden hebben iets, het maakt wat los. Andere concoursen in Friesland vind ik ook niet zo leuk als dit evenement.”

Lemonade TN natuurtalent

Marriët moet lachen: “Ik vergeet bijna mijn rit. Mijn basisrondje ging abnormaal goed ondanks dat ze nog zo jong is. Lemonade TN is een natuurtalent. Albert Zoer zei over de barrage nog dat ik me niet gek moest laten maken. Maar ik ging en het liep. Het laatste stukje was eigenlijk te gek, maar mijn paard loste het op voor mij.”

Mogelijk gemaakt door man Herman

“Tenslotte wil ik graag nogmaals zeggen, ondanks dat ik het al zo vaak gezegd heb, dat het leven dat ik leid alleen maar mogelijk is door mijn abnormaal lieve man Herman. Hij is de ideale vader en echtgenoot, ik ben zo gek op hem. Het is best pittig hoor, al die keren dat ik weg moet terwijl ik zo graag thuis ben en zo gek op mijn kinderen en familie ben. Maar Herman regelt het thuis allemaal en we hebben nu de goede paarden. Hij zegt ook tegen mij dat ik moet leven en genieten. En dat doe ik dus.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland