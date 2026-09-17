Mathieu Bourdeaud’Hui (23) aan de leiding in Belgisch kampioenschap

Ellen Liem
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Mathieu Bourdeaud’Hui (23) aan de leiding in Belgisch kampioenschap featured image
BourdeaudHui Mathieu met Oscar the Homage. Foto: Zangersheide/Sportfot
Door Ellen Liem

Mathieu Bourdeaud’Hui is goed op dreef in het Belgisch kampioenschap voor senioren, dat wordt verreden op het toneel van het WK in Lanaken. Met de BWP-hengst Oscar The Homage (v. Quint vh Maarlo Z) won de ruiter woensdag het eerste onderdeel en bleef ook vandaag foutloos in de het tweede onderdeel. Daarmee gaat de 23-jarige ruiter aan de leiding in de Belgische titelstrijd.


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