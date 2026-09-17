Mathieu Bourdeaud’Hui (23) aan de leiding in Belgisch kampioenschap

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positie stijgt naar bronzen Spits

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en Vereecke Patteet

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Finale

omlopen. nog combinaties de dertien ontknoping. Zaterdag ligt helemaal springen volgt één kampioenschap beste springfout open. twee Dan over zestien binnen Met het de finale de

onderdeel Uitslag eerste

onderdeel tweede Uitslag

Tussenstand kampioenschap

Bron: Horses.nl