Mathieu Bourdeaud’Hui (23) aan de leiding in Belgisch kampioenschap

Mathieu Bourdeaud’Hui is goed op dreef in het Belgisch kampioenschap voor senioren, dat wordt verreden op het toneel van het WK in Lanaken. Met de BWP-hengst Oscar The Homage (v. Quint vh Maarlo Z) won de ruiter woensdag het eerste onderdeel en bleef ook vandaag foutloos in de het tweede onderdeel. Daarmee gaat de 23-jarige ruiter aan de leiding in de Belgische titelstrijd.
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Finale
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onderdeel Uitslag eerste
onderdeel tweede Uitslag
Tussenstand kampioenschap
Bron: Horses.nl
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