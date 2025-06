Matt Garrigan naar Willem Greve, Lars Schröder keert terug naar BWG Stables

De Ierse springruiter Matt Garrigan heeft BWG Stables verlaten en rijdt nu voor Willem Greve. Daarop hebben Ben, Wim en Gerco Schröder besloten om Lars Schröder terug te halen.

Lars Schröder, de negentienjarige zoon van Ben, werkte de afgelopen 2,5 jaar voor Peter Olthof. Sinds deze week is hij weer terug op het ouderlijke nest. “Het is nu een totaal andere samenwerking dan voorheen. Als we samen springen, vraag ik hem wat hij ervan denkt. In plaats van dat ik, zoals vroeger, telkens zeg: nu moet je dit doen”, vertelt Ben Schröder aan Tubantia.

Veel geleerd

Het stond voor Lars Schröder nog niet op de planning om al naar BWG Stables terug te keren en hij moest er even over nadenken, maar de vele getalenteerde paarden bij zijn vader en ooms op stal – en daarmee de kans om hogerop te komen – trokken hem over de streep. “Ik vind het jammer om bij Peter weg te gaan. Ik heb er veel plezier gehad. Ik leerde er hard te werken. En dat het niet erg is om fouten te maken. Daar kun je van leren”, aldus de ruiter.

Lees hier het hele interview.

Bron: Tubantia