Matthias Janssen wint Duitse titel beroepsruiters voor de tweede keer

Matthias Janssen is tweede paasdag gehuldigd als nieuwe Duitse kampioen van de beroepsspringruiters op het Sielpark-concours in Bad Oeynhausen in Oost-Westfalen. In de finale met paardenwissel won hij van Henrik Griese en Kevin Martsch, die ex aequo tweede werden. Voor Janssen is dit de tweede keer dat hij deze titel wint.

Na een 2*-rubriek op zaterdag en een 3-rubriek op zondag, plaatsten de drie zich voor de finale, die op tweede Paasdag plaatsvond.

Paardenwissel

In de finale kregen de ruiters telkens vijf minuten om aan de paarden van hun concurrent te wennen waarna ze de ring in reden. Janssen, die in zijn carrière als beroepsruiter meer dan honderd overwinningen op zijn naam schreef en in 2013 al een keer de titel won, bleef met beide paarden foutloos en stuurde ook zijn eigen paard foutloos rond.

Twee keer Zilver

Griese werd in 2012 al een keer tweede op het beroepsruiterkampioenschap en stuurde zijn eigen Zinordanos (v. Zento) als eerste paard in de finale foutloos rond, maar kreeg vervolgens met Chandor (v. Comme il faut) van Janssen vier balken. Daarna bleef Griese ook met Quando Vengo (v. Quadros 3) foutloos zodat de teller op zestien strafpunten bleef staan. Martsch, die debuteerde op dit kampioenschap, bleef met zijn eigen paard foutloos, maar kreeg met beide andere paarden acht strafpunten en kwam daarmee eveneens uit op zestien strafpunten in totaal.

Bron: Pferd-Aktuell