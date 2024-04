Megan Laseur wint 1.40m Deurne met I AM

Zojuist werd de strijd om de podiumplaatsen in het 1.40m direct op tijd in Deurne beslist. Met ruim vier seconden verschil op de nummer twee won Megan Laseur deze rubriek. Ze stuurde de KWPN-ruin I AM foutloos in een tijd van 66,47 seconden over de finish. Het podium werd compleet gemaakt door Meike Zwartjens en Suus Kuyten.

Zwartjens noteerde met de merrie Piamanta v/h Zuid-Pajottenland (v.Diamant de Semilly) een tijd van 70,95 seconden. Daarmee reed ook zij op enige afstand los van de nummer drie, Suus Kuyten. De amazone had in het zadel van de Canabis Z-zoon Jancoulavsco Fortuna namelijk 76,08 seconden nodig.

Ook Stijn Testers en Jo-elle Jorissen wisten als enigste ruiters nog alle balken in de lepels te houden. Dat deden ze in exact dezelfde tijd (76,38) en daarmee was er voor hen een gedeelde vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl