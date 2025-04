Mel en Sanne Thijssen bovenaan in 1,40 Deurne

Naast de NK-rubrieken stond vandaag in Deurne ook een nationaal 1,40 m. op het programma en daarin was Mel Thijssen met Chic Fou de la Bastide (v. Chessmann van de Helle) oppermachtig. Met deze tienjarige ruin won Thijssen eerder deze maand al een eerste prijs op CSI Gorla Minore en vandaag was het dus opnieuw raak.

In deze rubriek over 1,40 m. direct op tijd klokte Mel Thijssen met Chic Fou de la Bastide 57,77 seconden. Met die snelle tijd bleef ze haar zus Sanne Thijssen voor die er met Lolandria Z (v. Lux Z) 58,33 seconden over deed. Daarmee waren de zussen goed aan elkaar gewaagd in deze rubriek van 64 deelnemers.

Heijligers op drie

De zussen Thijssen waren de enigen die onder 59 seconden bleven. Met 61,69 seconden kwam Rob Heijligers het dichtst in de buurt. Met die tijd stuurde hij Kalou Vinia MB (v. Baloubet du Rouet) naar de derde plaats.

Van Santvoort en Keunen

De vierde en vijfde plaats werden bezet door Yoni van Santvoort met Esprit (v. Sir Scandic) en Pieter Keunen met de hengst A Moonlight Speciale Z (v. Aganix du Seigneur Z).

Uitslag

