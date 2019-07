Mel Thijssen neemt stokje over van vader Leon

Mel Thijsen heeft er een titel bij. Een jaar lang mag de amazone zich de kampioen van Jumping Peel & Maas noemen. Met Enrique (v. Tangelo van de Zuuthoeve) bemachtigde de Sevenumse de overwinning in het 1.40m groepen springen en nam daarmee het stokje over van haar vader, die vorig jaar kampioen werd in Kessel.

In het kampioenschap mag uit iedere vier man sterke groep de beste ruiter deelnemen aan de winning round, plus één ‘lucky loser’. Thijssen was die ‘lucky loser’, of terwijl ‘de beste van de slechtste’ van de net niet geselecteerde ruiters uit de basisomloop. De junioren amazone was vastbesloten de loser titel af te schudden en gaf haar acht concurrenten knap het nakijken.

De wil om te winnen

“Ik wilde gewoon heel graag winnen. Dat wil ik altijd hoor, maar vandaag lukte het ook nog eens”, lacht Thijssen. Met een seconde meer op de teller eindigde de voor Stal Hendrix rijdende Sophie Hinners met Galanda Mara (v. Lexicon) als tweede. Maikel van Mierlo volgde na de Duitse amazone met Follow Up (v. Andiamo) op plaats drie.

Ton Hendrix Memorial

Traditiegetrouw wordt aan het eind van het concours, dat plaatsvindt op de terreinen van Stal Hendrix, de Ton Hendrix Memorial wisselbokaal uitgereikt aan de leading rider. Dit jaar viel de eer ten deel aan thuisamazone en partner van Tim Hendrix, Oda Charlotte Lyngvær. Met Grasshopper (v. Quality Time) behaalde de Noorse over de verreden 1.40m rubrieken de beste resultaten.

